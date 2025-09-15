المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل أكثر من 20 عاما.. دوري أبطال أوروبا يعيد ذكرى هدف ميدو التاريخي في ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:03 م 15/09/2025
مارسيليا - ميدو

ميدو يحتفل بهدفه في ريال مدريد

أعادت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 الذاكرة إلى ما حدث قبل أكثر من 20 عامًا، عندما سجل المهاجم المصري أحمد حسام ميدو هدفًا تاريخيًا بقميص أولمبيك مارسيليا في مرمى ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد ومارسيليا مجددًا في دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الثلاثاء.

المباراة التي يحل خلالها أولمبيك مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، تقام ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هدف ميدو التاريخي في ريال مدريد

أوقعت قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2003-2004، مارسيليا في مجموعة واحدة مع مدريد.

وخسر مارسيليا مباراتيه أمام ريال مدريد، بنتيجة (4-2) في العاصمة الإسبانية، و(2-1) في ملعب فيلودروم.

وقدم ميدو آنذاك أداءً استثنائيًا في مواجهة النادي الملكي، سواءً في الذهاب أو الإياب.

وفي الذهاب، على ملعب سانتياجو برنابيو، نجح ميدو في صناعة هدف وقع عليه المهاجم الإيفواري ديديه دروجبا.

وتمكن ميدو من التسجيل في مرمى ريال مدريد إيابًا، بعد ضربة رأسية قوية لم يتمكن إيكر كاسياس من التصدي لها.

وأدرك مارسيليا التعادل بهدف ميدو في الدقيقة 63، إذ كان النادي المدريدي متقدمًا عن طريق الإنجليزي ديفيد بيكهام قبل أن يسجل في وقت لاحق هدف الفوز بفضل البرازيلي رونالدو في الدقيقة 74.

يشار إلى أن ميدو واجه ريال مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا مع روما أيضًا في نسخة 2004-2005، لكنه شارك لمدة 15 دقيقة دون أن يترك أي بصمة تهديفية سواءً بالتسجيل أو الصناعة.

ميدو ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أولمبيك مارسيليا

