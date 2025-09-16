يبدأ ريال مدريد الإسباني مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويحل مارسيليا ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري للبطولة القارية.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي التشكيل المتوقع للمباراة، والذي شهد تواجد النجم الشاب فرانكو ماستانتونو بجوار فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الخط الهجومي للريال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أولمبيك مارسيليا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إيدير ميليتاو - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - فرانكو ماستانتونو.

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ويلعب ريال مدريد في مرحلة الدوري هذا الموسم مع مارسيليا وكايرات ألماتي الكازاخي ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ومانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

