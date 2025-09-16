ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وقبل بداية الموسم الجديد، نشرت منصة "أوبتا" للإحصائيات توقعاتها لترتيب الأندية بنهاية نسخة 2025-2026 من "تشامبيونزليج"، التي توصلت لها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتم عملية التوقع بعد تغذية "حاسوب عملاق" ببيانات الفرق لتوقع نتائجها عن طريق إجراء 10 آلاف عملية محاكاة للسيناريوهات التي تنتظرها على مدار الموسم.

المرشحون للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

يتصدر ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بنسبة بلغت 20.60%.

ويأتي أرسنال الإنجليزي في المركز الثاني ضمن قائمة الترشيحات بنسبة 15.33%، بعد الأداء القوي للفريق في الموسم الحالي.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، المركز الثالث بنسبة 11.98%، يليه برشلونة الإسباني في المركز الرابع بنسبة 8.78%.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي، فيتواجد في المركز الخامس بنسبة 8.65% متقدما على مواطنه تشيلسي الذي جاء سادسا بنسبة 7.16%.

ويحتل ريال مدريد الإسباني المركز السابع في الترشيحات بنسبة 5.77%، بينما جاء بايرن ميونخ ثامنا بنسبة 4.48%.

جدول مباريات اليوم