يستعد أرسنال الإنجليزي لإطلاق ضربة البداية في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويلتقي أرسنال مع مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

النسخة الحالية من دوري الأبطال التي تشهد النظام الجديد للبطولة الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة أتلتيك بلباو ضد أرسنال في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين بلباو وأرسنال في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أتلتيك بلباو ضد أرسنال عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم