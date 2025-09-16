يستعد ليفربول الإنجليزي لخوض رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته في نسخة الموسم الحالي (2025-2026).

ويسعى ليفربول للتتويج بلقبه السابع في البطولة الأوروبية الأعلى شأنا، الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2018-2019.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ليفربول في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ليفربول × أتلتيكو مدريد الإسباني - 17 سبتمبر 2025 - 10 مساء

جالاتا سراي التركي × ليفربول - 30 سبتمبر 2025 - 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت الألماني × ليفربول - 22 أكتوبر 2025 - 10 مساء

ليفربول × ريال مدريد الإسباني - 4 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ليفربول × بي إس في آيندهوفن الهولندي - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء

إنتر ميلان الإيطالي × ليفربول - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

مارسيليا الفرنسي × ليفربول - 21 يناير 2026 - 10 مساء

ليفربول × كاراباج الأذربيجاني - 28 يناير 2026 - 10 مساء

