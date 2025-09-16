المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

جماهير ليفربول تترقب.. هل يشارك إيزاك أساسيا ضد أتلتيكو مدريد؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:30 م 16/09/2025
إيزاك

إيزاك - مهاجم نيوكاسل يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، موقف اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك من المشاركة مع نادي ليفربول أمام أتلتيكو مدريد.

ويستدرج ليفربول ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن افتتاحية الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هل يشارك إيزاك ضد أتلتيكو مدريد؟

غاب إيزاك عن مباراة فوز ليفربول (1-0) على بيرنلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم أنه شارك قبلها بأيام مع منتخب السويد في تصفيات كأس العالم.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن إيزاك شارك في تدريبات ليفربول الجماعية، كما ظهر في حالة بدنية جيدة جدًا.

وذكرت أن إيزاك مستعد تمامًا لخوض مباراته الأولى مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو، لكن موقفه من المشاركة أساسيًا أو احتياطيًا يعود إلى الهولندي آرني سلوت.

وكان سلوت قال في وقت سابق إنه رفض المجازفة بإيزاك أمام بيرنلي، مضيفًا أنه قد يشارك ضد أتلتيكو في أبطال أوروبا لمدة 45 دقيقة أو أكثر.

وانضم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في الصيف، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول ألكسندر إيزاك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

