كشفت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، موقف اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك من المشاركة مع نادي ليفربول أمام أتلتيكو مدريد.

ويستدرج ليفربول ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن افتتاحية الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هل يشارك إيزاك ضد أتلتيكو مدريد؟

غاب إيزاك عن مباراة فوز ليفربول (1-0) على بيرنلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم أنه شارك قبلها بأيام مع منتخب السويد في تصفيات كأس العالم.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن إيزاك شارك في تدريبات ليفربول الجماعية، كما ظهر في حالة بدنية جيدة جدًا.

وذكرت أن إيزاك مستعد تمامًا لخوض مباراته الأولى مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو، لكن موقفه من المشاركة أساسيًا أو احتياطيًا يعود إلى الهولندي آرني سلوت.

وكان سلوت قال في وقت سابق إنه رفض المجازفة بإيزاك أمام بيرنلي، مضيفًا أنه قد يشارك ضد أتلتيكو في أبطال أوروبا لمدة 45 دقيقة أو أكثر.

وانضم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في الصيف، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني