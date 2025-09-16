المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح ضد أتلتيكو مدريد.. ذكرى سيئة وأخرى طيبة في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:22 م 16/09/2025
صلاح

صلاح وكوكي من مباراة سابقة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد

يستعد اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة أتلتيكو مدريد، مرة أخرى بقميص ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يستدرج ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

صلاح ضد أتلتيكو مدريد

التقى صلاح بأتلتيكو مدريد 4 مرات فقط في منافسات دوري أبطال أوروبا، جميعها مع ليفربول.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق صلاح في مواجهة أتلتيكو مدريد مرتين سابقتين فقط، الأولى في ثمن نهائي 2020، والأخيرة في مجموعات 2022.

وتتباين ذكريات صلاح أمام أتلتيكو مدريد بين واحدة طيبة وأخرى سيئة، على النحو الآتي..

إقصاء مفاجئ في دوري أبطال أوروبا 2020

قدم ليفربول دور مجموعات مثالي في دوري أبطال أوروبا 2020، حيث كان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى إلى الدفاع عن لقبه المتوج به على حساب توتنهام هوتسبير.

واصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد في دور الـ16، ليعود العملاق الإنجليزي خاسرًا بهدف نظيف من ملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة الذهاب التي شارك بها محمد صلاح لمدة 72 دقيقة.

وفي الإياب، كانت مهمة ليفربول تبدو سهلة في ملعب أنفيلد، خاصة بعد أن تقدم (1-0) في الشوط الأول ثم عزز تقدمه (2-0) في الشوط الإضافي الأول.

وتلقى فريق صلاح صدمة كبيرة أمام جماهير أنفيلد باستقبال 3 أهداف بين الدقيقتين 97 و121، لينجح أتلتيكو مدريد في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم صلاح أي بصمة تهديفية ضد أتلتيكو، سواءً في الذهاب أو الإياب.

الثأر في دوري أبطال أوروبا 2022

كان ليفربول متحفزًا للثأر من أتلتيكو مدريد في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022.

واستطاع ليفربول الفوز في واندا ميتروبوليتانو (3-2) على أتلتيكو في مباراة سجل خلالها محمد صلاح هدفين، قبل أن يكرر تفوقه في أنفيلد (2-0) دون أي مساهمة تهديفية لصلاح.

ومع الفوز مرتين، والخسارة في مثلها، يأمل صلاح أن يتفوق لأول مرة في المواجهات المباشرة على فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مساء غدٍ الأربعاء.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg