صلاح وكوكي من مباراة سابقة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد

يستعد اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة أتلتيكو مدريد، مرة أخرى بقميص ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يستدرج ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

صلاح ضد أتلتيكو مدريد

التقى صلاح بأتلتيكو مدريد 4 مرات فقط في منافسات دوري أبطال أوروبا، جميعها مع ليفربول.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق صلاح في مواجهة أتلتيكو مدريد مرتين سابقتين فقط، الأولى في ثمن نهائي 2020، والأخيرة في مجموعات 2022.

وتتباين ذكريات صلاح أمام أتلتيكو مدريد بين واحدة طيبة وأخرى سيئة، على النحو الآتي..

إقصاء مفاجئ في دوري أبطال أوروبا 2020

قدم ليفربول دور مجموعات مثالي في دوري أبطال أوروبا 2020، حيث كان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى إلى الدفاع عن لقبه المتوج به على حساب توتنهام هوتسبير.

واصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد في دور الـ16، ليعود العملاق الإنجليزي خاسرًا بهدف نظيف من ملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة الذهاب التي شارك بها محمد صلاح لمدة 72 دقيقة.

وفي الإياب، كانت مهمة ليفربول تبدو سهلة في ملعب أنفيلد، خاصة بعد أن تقدم (1-0) في الشوط الأول ثم عزز تقدمه (2-0) في الشوط الإضافي الأول.

وتلقى فريق صلاح صدمة كبيرة أمام جماهير أنفيلد باستقبال 3 أهداف بين الدقيقتين 97 و121، لينجح أتلتيكو مدريد في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم صلاح أي بصمة تهديفية ضد أتلتيكو، سواءً في الذهاب أو الإياب.

الثأر في دوري أبطال أوروبا 2022

كان ليفربول متحفزًا للثأر من أتلتيكو مدريد في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022.

واستطاع ليفربول الفوز في واندا ميتروبوليتانو (3-2) على أتلتيكو في مباراة سجل خلالها محمد صلاح هدفين، قبل أن يكرر تفوقه في أنفيلد (2-0) دون أي مساهمة تهديفية لصلاح.

ومع الفوز مرتين، والخسارة في مثلها، يأمل صلاح أن يتفوق لأول مرة في المواجهات المباشرة على فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، مساء غدٍ الأربعاء.