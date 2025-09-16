يستهدف اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة مانشستر سيتي المقبلة في منافسات دوري أبطال أوروبا، من أجل اقتحام قائمة تاريخية تضم 12 لاعبًا فقط، من بينهم المصري محمد صلاح.

ويلتقي مانشستر سيتي في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نابولي، على ملعب الاتحاد.

هالاند يبحث عن الهدف 50 في دوري أبطال أوروبا

يملك هالاند 49 هدفًا في مسيرته بدوري أبطال أوروبا سواءً مع سالزبورج أو بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي، خلال 48 مباراة فقط، على النحو الآتي:

- مع سالزبورج: 8 أهداف

- مع دورتموند: 15 هدفًا

- مع مانشستر سيتي: 26 هدفًا

ويطمح هالاند إلى تسجيل هدف جديد مع مانشستر سيتي في مرمى نابولي، من أجل الوصول إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

صلاح بين قائمة تاريخية

نجح 12 لاعبًا فقط في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا في إحراز 50 هدفًا أو أكثر، من بينهم المصري محمد صلاح، كالتالي:

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

9) كيليان مبابي: 55 هدفًا

10) محمد صلاح: 51 هدفًا

10) تيري هنري: 51 هدفا

12) فيليبو إنزاجي: 50 هدفًا

يشار إلى أن القائمة السابقة تتضمن أهداف اللاعبين الـ12 في جميع أدوار دوري أبطال أوروبا، من التمهيدي إلى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات كما يظهر في بعض الإحصائيات.