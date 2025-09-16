المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة تضم 12 لاعبا.. هالاند يطارد الهدف الخمسين في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:26 م 16/09/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

يستهدف اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة مانشستر سيتي المقبلة في منافسات دوري أبطال أوروبا، من أجل اقتحام قائمة تاريخية تضم 12 لاعبًا فقط، من بينهم المصري محمد صلاح.

ويلتقي مانشستر سيتي في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نابولي، على ملعب الاتحاد.

هالاند يبحث عن الهدف 50 في دوري أبطال أوروبا

يملك هالاند 49 هدفًا في مسيرته بدوري أبطال أوروبا سواءً مع سالزبورج أو بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي، خلال 48 مباراة فقط، على النحو الآتي:

- مع سالزبورج: 8 أهداف

- مع دورتموند: 15 هدفًا

- مع مانشستر سيتي: 26 هدفًا

ويطمح هالاند إلى تسجيل هدف جديد مع مانشستر سيتي في مرمى نابولي، من أجل الوصول إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

صلاح بين قائمة تاريخية

نجح 12 لاعبًا فقط في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا في إحراز 50 هدفًا أو أكثر، من بينهم المصري محمد صلاح، كالتالي:

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

9) كيليان مبابي: 55 هدفًا

10) محمد صلاح: 51 هدفًا

10) تيري هنري: 51 هدفا

12) فيليبو إنزاجي: 50 هدفًا

يشار إلى أن القائمة السابقة تتضمن أهداف اللاعبين الـ12 في جميع أدوار دوري أبطال أوروبا، من التمهيدي إلى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات كما يظهر في بعض الإحصائيات.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg