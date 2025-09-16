المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ثنائية تحقق الفوز الأول في الأبطال.. "مدافع" أرسنال تضرب ملعب أتليتك بلباو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:43 م 16/09/2025
ارسنال

احتفال لاعبي أرسنال بالفوز على بلباو

عاد فريق أرسنال من ملعب أتلتيك بلباو بفوز مثير مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

ولعب أرسنال مساء اليوم الثلاثاء، مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وسجل جابرييل مارتينيلي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 72، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة في الشباك، وذلك بعد ثوان قليلة من مشاركته في المباراة كبديل لإيبيرتشي إيزي الذي شارك أساسيًا في المباراة.

وشارك جابرييل في الدقيقة 70 و37 ثانية في المباراة وسجل الهدف عند الدقيقة 71 و11 ثانية ليكون هذا الهدف الأول في المباراة بعد 34 ثانية فقط من دخوله كبديل.

ولعب جابرييل في الموسم الحالي مع أرسنال في 3 مواجهات بواقع 142 دقيقة، ويعد هذا الهدف الأول له في الموسم كما أنه الهدف الخامس له في دوري أبطال أوروبا منذ مشاركته في موسم 2023-24.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 87 عن طريق ليوناردو تروسارد بعدما سدد كرة سكنت الشباك.

ليوناردو تروسارد لعب مع أرسنال في الموسم الحالي 3 مباريات بواقع 73 دقيقة فقط، سجل خلالها هدف وحيد وقدم تمريرتين حاسمتين.

ملخص للمباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين على أرضية الملعب، إلا أن الأفضلية كانت بنسبة قليلة لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 23 بدأت ملامح أرسنال تظهر حيث استلم جيوكيريس الكرة وسدد كرة يسارية وصلت لحارس المرمى.

تعرض جيوكيريس لإصابة في الرأس بعد اصطدام بزميله جابرييل ودخل الطاقم الطبي لعلاجه، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الشوط الثاني كان مثيرا من جانب أرسنال الذي لعب دون أي قيود، رغم القدرات الهجومية لأتلتيك بلباو والمتمثلة في إينياكي ويليامز.

ولكن مع قدوم الدقيقة 71 أجرى أرتيتا أول تغيير بنزول مارتينيلي بدلا من إيزي وانقلب حال المباراة، فبعد 34 ثانية فقط سجل اللاعب البديل الهدف الأول في المباراة.

وجاء الهدف الأول بعدما مرر تروسارد كرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى مارتينيلي الذي تسلمها وسدد داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 87 عن طريق تروسارد الذي استلم الكرة وسددها تجاه المرمى لتصطدم بالمدافعين وتسكن الشباك.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

