تضاعفت أزمات اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في نادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما اضطر إلى مغادرة مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا مصابًا، بعد 3 دقائق فقط.

ويستقبل ريال مدريد على أرضه في سانتياجو برنابيو، مارسيليا، في مباراة جارية بين الطرفين ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أزمات أرنولد في مدريد

حصل ألكسندر أرنولد على فرصة المشاركة أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام أولمبيك مارسيليا، على حساب داني كارفخال.

ولسوء حظ ألكسندر أرنولد، لم يتمكن الإنجليزي صاحب الـ26 عامًا من مواصلة اللعب أمام مارسيليا، بسبب إصابة عضلية، عانى منها بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

ويواصل ترينت البحث عن ذاته في ريال مدريد، إذ لا يحظى مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو بالثقة ذاتها التي كان يشعر بها في ملعب أنفيلد مع نادي ليفربول.

ويجري ألونسو، المداورة باستمرار بين كارفخال وترينت ألكسندر أرنولد في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث شارك كل منهما مرتين كأساسي، ومثلهما من مقاعد البدلاء.

وكان أرنولد أثار الجدل بين جماهير ليفربول، عندما رفض توقيع عقد جديد مثل الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

وأصر ألكسندر أرنولد على الرحيل عن ليفربول في الصيف، مجانًا، لكن ريال مدريد أراد الاستعانة به في كأس العالم للأندية 2025، ليشتري المدة المتبقية بـ10 ملايين يورو فقط.