المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غادر مصابا بعد 3 دقائق.. أزمات أرنولد تتضاعف في ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:26 م 16/09/2025
أرنولد

ألكسندر أرنولد يعاني في مدريد

تضاعفت أزمات اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في نادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما اضطر إلى مغادرة مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا مصابًا، بعد 3 دقائق فقط.

ويستقبل ريال مدريد على أرضه في سانتياجو برنابيو، مارسيليا، في مباراة جارية بين الطرفين ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أزمات أرنولد في مدريد

حصل ألكسندر أرنولد على فرصة المشاركة أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام أولمبيك مارسيليا، على حساب داني كارفخال.

ولسوء حظ ألكسندر أرنولد، لم يتمكن الإنجليزي صاحب الـ26 عامًا من مواصلة اللعب أمام مارسيليا، بسبب إصابة عضلية، عانى منها بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

ويواصل ترينت البحث عن ذاته في ريال مدريد، إذ لا يحظى مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو بالثقة ذاتها التي كان يشعر بها في ملعب أنفيلد مع نادي ليفربول.

ويجري ألونسو، المداورة باستمرار بين كارفخال وترينت ألكسندر أرنولد في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث شارك كل منهما مرتين كأساسي، ومثلهما من مقاعد البدلاء.

وكان أرنولد أثار الجدل بين جماهير ليفربول، عندما رفض توقيع عقد جديد مثل الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

وأصر ألكسندر أرنولد على الرحيل عن ليفربول في الصيف، مجانًا، لكن ريال مدريد أراد الاستعانة به في كأس العالم للأندية 2025، ليشتري المدة المتبقية بـ10 ملايين يورو فقط.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg