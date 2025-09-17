فرض بوروسيا دورتموند التعادل الإيجابي (4-4) على مضيفه يوفنتوس، في مواجهة مثيرة جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة حافلة بالأهداف والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم دورتموند أولًا عبر كريم أديمي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف فيليكس نيميشا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ووسع يان كوتو الفارق بالهدف الثالث في الدقيقة 74، ليعزز الجزائري رامي بن سبعيني الغلة بالهدف الرابع في الدقيقة 86.

لكن يوفنتوس رفض الاستسلام، وبدأ انتفاضته بهدف كينان يلديز في الدقيقة 63، تبعه دوشان فلاهوفيتش بهدفين في الدقيقتين 67 و94.

قبل أن ينجح لويد كيلي في إدراك التعادل القاتل بالدقيقة 96، وسط فرحة عارمة لجماهير "السيدة العجوز".