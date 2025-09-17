المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريمونتادا +90 تنقذ يوفنتوس من السقوط أمام دورتموند في دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:04 ص 17/09/2025
يوفنتوس

تعادل مثير بين يوفنتوس ودورتموند

فرض بوروسيا دورتموند التعادل الإيجابي (4-4) على مضيفه يوفنتوس، في مواجهة مثيرة جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة حافلة بالأهداف والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم دورتموند أولًا عبر كريم أديمي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف فيليكس نيميشا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ووسع يان كوتو الفارق بالهدف الثالث في الدقيقة 74، ليعزز الجزائري رامي بن سبعيني الغلة بالهدف الرابع في الدقيقة 86.

لكن يوفنتوس رفض الاستسلام، وبدأ انتفاضته بهدف كينان يلديز في الدقيقة 63، تبعه دوشان فلاهوفيتش بهدفين في الدقيقتين 67 و94.

قبل أن ينجح لويد كيلي في إدراك التعادل القاتل بالدقيقة 96، وسط فرحة عارمة لجماهير "السيدة العجوز".

يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند

