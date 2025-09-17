تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتنطلق اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بجانب استكمال مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري يلتقي المقاولون العرب مع فاركو، والمصري أمام غزل المحلة، والجونة ضد بتروجيت.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهات قوية تجمع بين كبار القارة، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان مع أتالانتا، وبايرن ميونخ أمام تشيلسي، فيما يصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، ويلتقي أياكس مع إنتر ميلان.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

المقاولون العرب × فاركو - 5 مساء - أون سبورت 1

المصري × غزل المحلة - 8 مساء - أون سبورت 1

الجونة × بتروجيت - 8 مساء - أون سبورت 2

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس × نادي بافوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

سلافيا براج × بودو/جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان × أتالانتا - 10 مساء - بي إن سبورت 1

بايرن ميونخ × تشيلسي - 10 مساء - بي إن سبورت 4

ليفربول × أتلتيكو مدريد - 10 مساء - بي إن سبورت 3

أياكس أمستردام × إنتر ميلان - 10 مساء - بي إن سبورت 5

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا