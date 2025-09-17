المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

مباريات اليوم.. الدوري المصري.. وقمم قوية في أبطال أوروبا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 ص 17/09/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

تُقام اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتنطلق اليوم الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بجانب استكمال مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري يلتقي المقاولون العرب مع فاركو، والمصري أمام غزل المحلة، والجونة ضد بتروجيت.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهات قوية تجمع بين كبار القارة، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان مع أتالانتا، وبايرن ميونخ أمام تشيلسي، فيما يصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، ويلتقي أياكس مع إنتر ميلان.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

المقاولون العرب × فاركو - 5 مساء - أون سبورت 1

المصري × غزل المحلة - 8 مساء - أون سبورت 1

الجونة × بتروجيت - 8 مساء - أون سبورت 2

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس × نادي بافوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

سلافيا براج × بودو/جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان × أتالانتا - 10 مساء - بي إن سبورت 1

بايرن ميونخ × تشيلسي - 10 مساء - بي إن سبورت 4

ليفربول × أتلتيكو مدريد - 10 مساء - بي إن سبورت 3

أياكس أمستردام × إنتر ميلان - 10 مساء - بي إن سبورت 5

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مباريات اليوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

