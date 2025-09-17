واقعة طريفة.. اسم جيراسي يختفي من القميص في قمة الأبطال

شهدت مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند، التي انتهت بتعادل مثير 4-4 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، واقعة طريفة كان بطلها المهاجم الغيني سيرهو جيراسي.

جيراسي، الذي تألق رفقة الفريق الألماني وصنع الهدف الأول لزميله كريم أديمي، خطف الأنظار ليس فقط بأدائه داخل الملعب، بل أيضًا بخطأ غير معتاد في قميصه.

قميص غريب في ليلة التعادل المثير

قبل انطلاق المواجهة، نشر الحساب الرسمي لدورتموند مقطع فيديو يظهر جيراسي وهو يعلق قميصه في غرفة الملابس، وعليه اسمه الصحيح "GUIRASSY" أعلى الرقم 9.

لكن مع مجريات المباراة، تفاجأ المتابعون بأن الكلمة المطبوعة خلف القميص قد تغيرت بشكل غريب، إذ ظهر مكان الاسم كلمة "DORTMUND"، لتتكرر هوية النادي مرتين (أعلى الرقم وأسفله).

تألق هجومي يغطي على الخطأ

ورغم أن الخطأ الفني في القميص أثار تعليقات عديدة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن أحداث المباراة نفسها طغت على الموقف، بعدما تبادل الفريقان تسجيل الأهداف في واحدة من أكثر المواجهات إثارة مع انطلاقة البطولة الأوروبية.

جدير بالذكر أن جيراسي كان قد أنهى الموسم الماضي هدافًا مشتركًا لدوري الأبطال برصيد 13 هدفًا إلى جانب البرازيلي رافينيا.