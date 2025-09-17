كشف آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد.

تشكيل ليفربول.. صلاح وإيزاك أساسيان ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل استثنائي لليفربول

تعد مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد هي رقم 418 للنادي الإنجليزي، التي يخوضها في مختلف المسابقات الأوروبية الكبرى، حيث يسعى "الريدز" لتحقيق انتصار جديد أمام أتلتيكو مدريد هذه المرة.

وشهد تشكيل ليفربول للمرة الأولى عدم تواجد أي لاعب إنجليزي، في قوامه الأساسي الذي سيخوض به مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، خلال 418 لقاء شارك فيه لاعبون إنجليز، وفقًا لشبكة "أوبتا".

بعدما تواجد أساسيا ضد أتلتيكو.. سوبوسلاي يصل للمباراة الـ100 مع ليفربول

تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر (برازيلي).

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج (هولندي)، إبراهيما كوناتي (فرنسي)، فيرجيل فان دايك (هولندي)، آندي روبرتسون (اسكتلندا).

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ (هولندي)، فلوريان فيرتز (ألماني)، دومينيك سوبوسلاي (مجري).

خط الهجوم: كودي جاكبو (هولندي)، محمد صلاح (مصري)، ألكسندر إيزاك (سويدي).