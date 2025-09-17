حقق المهاجم الفرنسي ماركوس تورام رقمًا قياسيًا جديدًا بقميص إنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

رقم مميز لتورام

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح تورام ثاني لاعب في تاريخ إنتر يسجل هدفين بالرأس في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، بعد الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي حقق الإنجاز ذاته في 12 نوفمبر 2002، وكان أيضًا أمام أياكس وفي لقاء خارج الديار.

ويطمح إنتر هذا الموسم للعودة بقوة في البطولة القارية، بعدما أنهى النسخة الماضية وصيفًا، إثر خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية لنسخة 2025.

ويدخل إنتر مواجهة دوري الأبطال في ظل تراجع نتائجه محليًا، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي ويوفنتوس، ما زاد من الضغوط على الفريق لاستعادة التوازن في البطولة القارية.

