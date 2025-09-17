حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفوقه أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره أتالانتا بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء في ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل باريس سان جيرمان وأتالانتا

دخل باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي: لوكاس شيفالييه، أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باتشو، نونو مينديز، جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز، خفيتشا كفاراتسخليا، إيثان مايوولو، برادلي باركولا.

وبدأ أتالانتا المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي: ماركو كارنيشيكّي، أوديلون كوسونو، إيساك هين، بيرات دجيمسيتي، راوول بيلانوفا، مارتن دي رون، يونس موسى، برناسكوني، ماريو باشاليتش، شارل دي كيتيلاري، دانييل مالديني.

باريس ينتصر

نجح باريس سان جيرمان في التقدم أمام أتالانتا مبكرًا، عن طريق المدافع البرازيلي ماركينيوس وذلك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية أمام الضيوف.

وجاء هدف باريس سان جيرمان بعد انطلاقة مميزة من الجانب الأيسر عن طريق فابيان رويز، الذي أرسل تمريرة أرضية وصلت إلى ماركينيوس الذي نجح في هز شباك فريق أتالانتا.

وأحرز كفاراتسخيليا، الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، بعد مرور وتوغل رائع بين دفاعات أتالانتا.

استمرت محاولات باريس سان جيرمان نحو توسيع الفارق، حتى تمكن الفريق الفرنسي من الحصول على ركلة جزاء بعد سقوط ماركينيوس في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وتكفل باركولا بتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 44 من عمر المباراة، إلا أن كارنيشيكي حارس مرمى أتالانتا نجح في التصدي لها بسهولة، وذلك قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وتمكن نونو مينديز من تسجيل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ليعزز من تقدم ناديه الفرنسي أمام أتالانتا.

وأرسل باركولا تمريرة مميزة وصلت إلى نونو مينديز، ونجح الأخير في مراوغة دفاع أتالانتا قبل أن يطلق تسديدة سكنت شباك الضيوف.

واختتم جونزالو راموس التسجيل في المباراة، بعد أن استغل خطأ من فريق أتالانتا ليحرز الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 90+1.

واصل باريس سان جيرمان ضغطه لتسجيل المزيد من الأهداف، وسط محاولات على استحياء من جانب أتالانتا، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز النادي الفرنسي برباعية.