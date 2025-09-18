المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح سجل وصنع.. ليفربول يفتتح دوري أبطال أوروبا بانتصار +90 على أتلتيكو مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:01 ص 18/09/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز درامي (3-2) على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل محمد صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو، كما صنع هدفًا.

وتقدم ليفربول (2-0) على أتلتيكو مدريد بعد ست دقائق فقط، لكن الضيف الإسباني عاد بفضل ثنائية ماركوس يورينتي، قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك هدفًا حاسمًا في الدقائق الـ+90.

وواصل ليفربول حسم مبارياته في الدقائق العشر الأخيرة، ما يتكرر للمرة الخامسة على التوالي هذا الموسم.

تشكيل ليفربول وأتلتيكو مدريد

- تشكيل ليفربول: أليسون، جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون، ريان جرافينبيرخ، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح، ألكسندر إيزاك.

- تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، ماركوس يورينتي، روبن لي نورماند، كيليمنت لانجليه، جافي جالان، بابلو باريوس، كونور جالاجير، جوليانو سيميوني، نيكولاس جونزاليس، جياكومو راسبادوري، أنطوان جريزمان.

تفاصيل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

افتتح ليفربول موسمه في دوري أبطال أوروبا على أمثل وجه، بعد أن سجل هدفًا في الدقيقة 4، احتسب لروبرتسون، إذ سدد صلاح كرة أرضية من ركلة حرة، لترتطم في قدم الظهير الاسكتلندي قبل أن تسكن شباك أوبلاك.

وفي الدقيقة 6، سجل محمد صلاح هدفًا رائعًا، بعد أن تبادل التمرير مع الهولندي ريان جرافينبيرخ، قبل أن يقتحم منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، ليسدد تصويبة يسارية على يسار أوبلاك، الحارس الذي بدا لا حول له ولا قوة.

وكاد صلاح يضيف هدفًا ثالثًا، لكن تسديدة اليسارية المقوسة مرت إلى جانب قائم أوبلاك الأيمن في الدقيقة 21 لحسن حظ أتلتيكو مدريد.

وجرب السويدي ألكسندر إيزاك حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة لم تشكل تهديدًا حقيقيًا على أوبلاك، كان ذلك في الدقيقة 41.

وتمكن ماركوس يورينتي من تقليص الفارق في الوقت المناسب، بالتحديد في الدقيقة 45+3، إذ سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء نحو شباك ليفربول.

وفي الشوط الثاني، أجرى سلوت 3 تغييرات بإشراك إيكيتيكي وبرادلي وماك أليستر بدلًا من إيزاك وجاكبو وفريمبونج.

وتصدى قائم أتلتيكو مدريد الأيسر لتسديدة محمد صلاح في الدقيقة 65.

وتلقت شباك ليفربول هدفًا مباغتًا عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة 81، إذ صوب كرة قوية، اصطدمت بأحد اللاعبين قبل أن تسكن شباك أليسون.

وحاول ليفربول تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لينجح في ذلك عن طريق رأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة 90+2، وسط غضب دييجو سيميوني الذي اشتبك مع أحد المشجعين، لسبب غير معلوم.

