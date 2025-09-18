المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إنتر يستعيد توازنه بثنائية تورام أمام أياكس في دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:11 ص 18/09/2025
إنتر

إنتر ضد أياكس

استعاد إنتر ميلان الإيطالي توازنه القاري بعد سلسلة من النتائج السلبية محليًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تورام يقود إنتر لانطلاقة مثالية في دوري الأبطال

ووقع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام على ثنائية النيراتزوري في الدقيقتين 42 و47، ليمنح فريقه بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية.

ورفع إنتر رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الرابع، بينما بقي أياكس من دون نقاط في المركز الـ35 وقبل الأخير وفقًا لنظام البطولة الجديد.

ويأتي هذا الفوز ليعيد الثقة للفريق الإيطالي بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري المحلي أمام أودينيزي ويوفنتوس، وليؤكد طموحه في المنافسة على لقب البطولة القارية، بعدما حل وصيفًا في النسخة الماضية بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان (5-0) في نهائي 2025.

ليفربول يفتتح دوري أبطال أوروبا بفوز +90 على أتلتيكو مدريد

