استعاد إنتر ميلان الإيطالي توازنه القاري بعد سلسلة من النتائج السلبية محليًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تورام يقود إنتر لانطلاقة مثالية في دوري الأبطال

ووقع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام على ثنائية النيراتزوري في الدقيقتين 42 و47، ليمنح فريقه بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية.

ورفع إنتر رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الرابع، بينما بقي أياكس من دون نقاط في المركز الـ35 وقبل الأخير وفقًا لنظام البطولة الجديد.

ويأتي هذا الفوز ليعيد الثقة للفريق الإيطالي بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري المحلي أمام أودينيزي ويوفنتوس، وليؤكد طموحه في المنافسة على لقب البطولة القارية، بعدما حل وصيفًا في النسخة الماضية بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان (5-0) في نهائي 2025.