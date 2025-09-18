المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة نيوكاسل ضد برشلونة والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:42 م 18/09/2025
برشلونة

برشلونة

يستعد برشلونة الإسباني لبدء مشواره في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وفي النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، تم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة نيوكاسل ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة نيوكاسل ضد برشلونة في ختام الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نيوكاسل وبرشلونة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة نيوكاسل ضد برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

مباراة نيوكاسل القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل يونايتد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

