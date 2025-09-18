يستعد برشلونة الإسباني لبدء مشواره في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وفي النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، تم زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة نيوكاسل ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة نيوكاسل ضد برشلونة في ختام الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين نيوكاسل وبرشلونة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة نيوكاسل ضد برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

