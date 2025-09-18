المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل برشلونة.. غياب لامين يامال.. وراشفورد يجاور رافينيا وليفاندوفسكي أمام نيوكاسل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:55 م 18/09/2025
فريق برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة ونيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي - رونالد آراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

مقاعد البدلاء: تشيزني - داني أولمو- إيريك جارسيا - فيران توريس - كريستنسن - مارك بيرنال - جوفري - روني برادجي - كوشين - فيرنانديز.

ويستمر لامين يامال في الغياب عن برشلونة، للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد التوقف الدولي.

بينما دفع فليك، بـ راشفورد في هجوم برشلونة اليوم، ليعوض غياب لامين يامال.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل لامين يامال فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg