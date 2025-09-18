أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة ونيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي - رونالد آراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

مقاعد البدلاء: تشيزني - داني أولمو- إيريك جارسيا - فيران توريس - كريستنسن - مارك بيرنال - جوفري - روني برادجي - كوشين - فيرنانديز.

ويستمر لامين يامال في الغياب عن برشلونة، للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد التوقف الدولي.

بينما دفع فليك، بـ راشفورد في هجوم برشلونة اليوم، ليعوض غياب لامين يامال.