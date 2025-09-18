فاز برشلونة بنتيجة 2-1، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة برشلونة ونيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل المباراة

وبدأت مباراة برشلونة ونيوكاسل، بشكل هجومي من جانب الفريقين، حيث كانت الخطورة عن طريق الكرات العرضية من الفريقين.

ولكن شهدت الدقيقة 24، أول فرصة حقيقية حيث أرسل أنتوني إيلانجا، كرة عضرية قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هارفي بارنز ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى برشلونة جون جارسيا بتصدي رائع.

وفي الدقيقة 36، سدد رافينيا لاعب برشلونة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ لاعبي نيوكاسل يونايتد بضغط في محاولة لإحراز هدف، لكن قابله دفاع منتظم من لاعبي برشلونة.

وفي الدقيقة 54، سدد ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل، كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى برشلونة خوان جارسيا.

وفي الدقيقة 58، أرسل جولز كوندي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها راشفورد بضربة رأسية قوية لتسكن شباك نيوكاسل.

هدف صاروخي من راشفورد

وشهدت الدقيقة 67، تسجيل ماركوس راشفورد، الهدف الثاني لبرشلونة، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74، صوب برونو جيماريش ركة قوية لاعب نيوكاسل، تصدى لها جارسيا حارس مرمى برشلونة.

وطلب فران توريس مهاجم برشلونة، الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80، بداعي عرقلته من جانب مدافع نيوكاسل.

وفي الدقيقة 88، انطلق رافينيا بكرة مرتدة على مرمى نيوكاسل، لكنه تلعثم بها قبل أن يمرر كرة إلى فيرمين لوبيز داخل منطقة الجزاء، لكنه صوب كرة علت المرمى.

وفي الدقيقة 90، أرسل ميرفي لاعب نيوكاسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة قابلها أنتوني جوردون بتسديدة في الشباك.

وأهدر داني أولمو فرصة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90+5، بعد تمريرة عرضية من رافينيا داخل منطقة الجزاء لكنه صوب كرة أرضية تصدى لها بوب ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة، سدد تونالي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها خوان جارسيا حارس برشلونة.