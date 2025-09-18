المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بثنائية راشفورد.. برشلونة يفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:00 ص 19/09/2025
راشفورد

راشفورد

فاز برشلونة بنتيجة 2-1، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة برشلونة ونيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل المباراة

وبدأت مباراة برشلونة ونيوكاسل، بشكل هجومي من جانب الفريقين، حيث كانت الخطورة عن طريق الكرات العرضية من الفريقين.

ولكن شهدت الدقيقة 24، أول فرصة حقيقية حيث أرسل أنتوني إيلانجا، كرة عضرية قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هارفي بارنز ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى برشلونة جون جارسيا بتصدي رائع.

وفي الدقيقة 36، سدد رافينيا لاعب برشلونة كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ لاعبي نيوكاسل يونايتد بضغط في محاولة لإحراز هدف، لكن قابله دفاع منتظم من لاعبي برشلونة.

وفي الدقيقة 54، سدد ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل، كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى برشلونة خوان جارسيا.

وفي الدقيقة 58، أرسل جولز كوندي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها راشفورد بضربة رأسية قوية لتسكن شباك نيوكاسل.

هدف صاروخي من راشفورد

وشهدت الدقيقة 67، تسجيل ماركوس راشفورد، الهدف الثاني لبرشلونة، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74، صوب برونو جيماريش ركة قوية لاعب نيوكاسل، تصدى لها جارسيا حارس مرمى برشلونة.

وطلب فران توريس مهاجم برشلونة، الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80، بداعي عرقلته من جانب مدافع نيوكاسل.

 وفي الدقيقة 88، انطلق رافينيا بكرة مرتدة على مرمى نيوكاسل، لكنه تلعثم بها قبل أن يمرر كرة إلى فيرمين لوبيز داخل منطقة الجزاء، لكنه صوب كرة علت المرمى.

وفي الدقيقة 90، أرسل ميرفي لاعب نيوكاسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة قابلها أنتوني جوردون بتسديدة في الشباك.

وأهدر داني أولمو فرصة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90+5، بعد تمريرة عرضية من رافينيا داخل منطقة الجزاء لكنه صوب كرة أرضية تصدى لها بوب ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة، سدد تونالي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها خوان جارسيا حارس برشلونة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل راشفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg