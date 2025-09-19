المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فرانكفورت يكتسح جالاتا سراي.. وانتصار سبورتينج لشبونة بدوري الأبطال (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:14 ص 19/09/2025
فرانكفورت

احتفال لاعبي آينتراخت فرانكفورت

اكتسح فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفه فريق جالاتا سراي (5-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد جالاتا سراي، أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب كومرتسبانك أرينا، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

اكتساح فرانكفورت

جالاتا سراي سرعان ما تقدم في النتيجة بهدف مبكر، عن طريق يونس أكجون بالدقيقة الثامنة، لكنه على ما يبدو أزعج أصحاب الأرض ليأتي الرد بخماسية.

التعادل جاء في الدقيقة 37 بهدف عكسي ثم تقدم آينتراخت فرانكفورت للمرة الأولى عن طريق كان أوزون بالدقيقة 45+2، وبعدها بدقيقتين، أصبحت ثلاثية بهدف عكسي جديد.

ثم وقع جوانثات بوركاردت على الهدف الرابع في الدقيقة 66، وأكمل آينتراخت فرانكفورت الخماسية بواسطة أنسجار كناوف، في الدقيقة 75، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره.

وفي مباراة أخرى أقيمت بالتوقيت نفسه، أكرم سبورتنيج لشبونة ضيافة كيرات الكازاخستاني وهزمه (4-1)، على ملعب جوزيه ألفالادي.

وسجل سبورتنيج لشبونة أهدافه الأربعة، في الدقائق 44 و65 و67 و68، عن طريق ترينكاو وسانتوس وجيوفاني، فيما وقع إدميلسون على هدف الضيوف الوحيد.

دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي آينتراخت فرانكفورت سبورتنيج لشبونة

