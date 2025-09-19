حصل ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة، على جائزة رجل المباراة التي خاضها رفقة البلوجرانا ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل ثنائية ماركوس راشفورد، في أولى محطاته رفقة الفريق في دوري الأبطال.

ماركوس راشفورد رجل انتصار برشلونة

ووقع ماركوس راشفورد على جائزة رجل مباراة برشلونة ونيوكاسل، بعدما سجل ثنائية في الدقائق 58 و67.

وجاء الهدف الأول بضربة رأسية من ماركوس راشفورد، بينما تمكن اللاعب الإنجليزي من اختراق شباك نيوكاسل بتسديدة صاروخية بصمت على هدفه الثاني.

تألق ماركوس راشفورد، جعله يحصل على جائزة رجل مباراة برشلونة ونيوكاسل، خاصة وأن الانتصار جاء بفضل هدفيه في مرمى المكابايس.

وبعدما لم ينجح ماركوس راشفورد، في تسجيل أي هدف رفقة برشلونة، بعد 4 مباريات في الدوري الإسباني، كسر صيامه في اللقاء الخامس موقعًا على ثنائية.

