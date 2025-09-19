تألق الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح فريق برشلونة، ليقوده لتحقيق الانتصار الأول خلال منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل ثنائية ماركوس راشفورد، في أولى محطاته رفقة الفريق في دوري الأبطال.

بعد الثنائية.. راشفورد يحصد جائزة مباراة برشلونة ونيوكاسل (فيديو)

ماذا قدم ماركوس راشفورد؟

تألق راشفورد أسهم بصورة مباشرة في تحقيق انتصار برشلونة خارج إسبانيا، على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل يونايتد.

وتعكس أرقام ماركوس راشفورد الجهد الكبير الذي بذله خلال مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد، والتي جاءت على النحو الآتي:

- لعب 82 دقيقة.

- سجل هدفين.

- دقة التمريرات 76%.

- تمريرات طولية صحيحة (2) من (2).

- تسديدات (6) على المرمى (2) خارجها (2) تم اعتراضها (2).

راشفورد يسجل أول أهدافه مع برشلونة.. شاهد من هنا

- محاولات مراوغة ناجحة (0) من (2).

- مواجهات أرضية ناجحة (2) من (8).

- مواجهات هوائية ناجحة (1) من (1).

هدف برشلونة الثاني أمام نيوكاسل (ماركوس راشفورد).. شاهد من هنا