المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هدفان وإزعاج هجومي.. ماذا قدم راشفورد في انتصار برشلونة ضد نيوكاسل؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:39 ص 19/09/2025
ماركوس راشفورد

احتفال ماركوس راشفورد

تألق الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح فريق برشلونة، ليقوده لتحقيق الانتصار الأول خلال منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل ثنائية ماركوس راشفورد، في أولى محطاته رفقة الفريق في دوري الأبطال.

بعد الثنائية.. راشفورد يحصد جائزة مباراة برشلونة ونيوكاسل (فيديو)

ماذا قدم ماركوس راشفورد؟

تألق راشفورد أسهم بصورة مباشرة في تحقيق انتصار برشلونة خارج إسبانيا، على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل يونايتد.

وتعكس أرقام ماركوس راشفورد الجهد الكبير الذي بذله خلال مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد، والتي جاءت على النحو الآتي:

- لعب 82 دقيقة.

- سجل هدفين.

- دقة التمريرات 76%.

- تمريرات طولية صحيحة (2) من (2).

- تسديدات (6) على المرمى (2) خارجها (2) تم اعتراضها (2).

راشفورد يسجل أول أهدافه مع برشلونة.. شاهد من هنا

- محاولات مراوغة ناجحة (0) من (2).

- مواجهات أرضية ناجحة (2) من (8).

- مواجهات هوائية ناجحة (1) من (1).

هدف برشلونة الثاني أمام نيوكاسل (ماركوس راشفورد).. شاهد من هنا

برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل يونايتد ماركوس راشفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg