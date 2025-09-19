اقتحم الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح فريق برشلونة، قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثنائية قادت الفريق للفوز على نيوكاسل يونايتد.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة انتهت بنتيجة (1-2)، بفضل ثنائية ماركوس راشفورد، في أولى محطاته رفقة الفريق في دوري الأبطال.

هدافو دوري أبطال أوروبا

ثنائية ماركوس راشفورد في شباك نيوكاسل يونايتد، جعلته يتساوى ينضم لقائمة من 9 لاعبين تتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعة.

وتضم قائمة الـ9 اللاعبين الذين سجلوا هدفين خلال مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا للمجموعات، كل من:

ماركوس راشفورد (برشلونة).

كيليان مبابي (ريال مدريد).

هاري كين (بايرن ميونخ).

ماركوس تورام (إنتر ميلان).

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت).

فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج لشبونة).

ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد).

يوسوفا مبودجي (سلافيا براج).

