كلام فى الكورة
جوارديولا: هالاند قادر على تخطي رونالدو.. وسعيد بالفوز أمام كونتي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:10 ص 19/09/2025
جوارديولا

جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إيرلينج هالاند مهاجم فريقه قادر على تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد أمام نابولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هالاند يحطم الأرقام

وسجل هالاند هدفًا في فوز مانشتسر سيتي، ليرفع عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 50 هدفًا كأسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وقال جوارديولا: "الأهداف التي سجلناها تعتمد على الموهبة، بالطبع لدينا لاعب إضافي في الوسط. فيل فودين في هذا المركز مذهل، إنه يُشبه إلى حدٍّ كبيرٍ تحركات جيريمي مع إيرلينج ضد يونايتد".

وعن تألق هالاند: "الأرقام تتحدث عن نفسها، وكم نحن محظوظون بوجوده".

قادر على تخطي رونالدو

وعندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان يشعر بأن هالاند قادر على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا والذي يبلغ 140 هدفًا والمسجل باسم كريستيانو رونالدو، أجاب بيب: "بهذا الإيقاع نعم".

وأضاف: "لا يوجد خطر إذا استطاع اللعب لعشر سنوات أخرى، إذا حافظ على هذا التقدم، فبالتأكيد".

وتابع: "إنها مسألة تتعلق كثيرًا باللعب والخبرة والأهداف الأكثر أهمية وعقليته أيضًا."

وأشار إلى: "جيريمي في هذا المركز، لاعب ضد لاعب قلب دفاع على مسافة خمسة أمتار، أسرع لاعب ولا يُقهر، قد يعاني كثيرًا في المسافات الطويلة، لكن في المساحات الضيقة، ما أسرعه".

وواصل: "أشجعه دائمًا على الذهاب وإثبات ذلك، وقد قدم أداءً رائعًا في النهاية."

وشدد: "الفرق الإيطالية التي تلعب بعشرة لاعبين قادرة على الدفاع عن كل خطوطها".

وأكمل: "يا لهم من لاعبين عدوانيين، لقد واجهتهم مرات عديدة في مسيرتي، نحن سعداء جدًا."

واستمر: "كان من الممكن أن نكون أكثر قلقًا، ولكن الأمر كان على العكس وعندما فتحنا الباب أصبح الأمر أسهل".

وأردف: "أنا سعيد جدًا لأنني أعرف مدى قوة نابولي ومدى صعوبة التغلب على فرق كونتي، أعرف ذلك من تجربتي السابقة".

ولفت إلى: "لا يمكنك أن تتخيل مدى افتقادنا له، هذا هو فيل فودين الذي نعرفه عندما لعب بالقرب من هالاند وكان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "في العام الماضي، لم يستطع التواجد معنا، كان شعوره بالخطر قريبًا من منطقة الجزاء، نحن سعداء للغاية، فأنا أعلم أنه سعيد، وعندما تكون حياته على ما يرام، يكون الباقي طبيعيًا، وتظهر موهبته المذهلة".

وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى فودين لمساعدته على استعادة مستواه، قال جوارديولا: "لا أضغط عليه. كل شخص في حياتنا يحتاج إلى الحب".

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا نابولي جوارديولا هالاند فودين دوكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

