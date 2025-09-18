راشفورد: أريد قضاء أكبر عدد ممكن من المواسم في برشلونة

أكد ماركوس راشفورد لاعب نادي برشلونة، أنه يرغب في البقاء بالنادي الكتالوني أكبر عدد ممكن من المواسم.

راشفورد قاد برشلونة إلى الفوز أمام نويكاسل بهدفين مقابل هدف، بالأمس الخميس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل راشفورد، هدفا برشلنة ليقص شريط أهدافه مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وعندما سُئل عن عدد المواسم التي يريد أن يقضيها في برشلونة، أجاب راشفورد: "بقدر الإمكان. سنرى".

أسعى لمساعدة فريقي بأي طريقة

وأضاف في تصريحات صحفية: "يتعين علي أن أركز على محاولة القيام بعملي ومحاولة مساعدة الفريق بأي طريقة أستطيعها."

ويلعب راشفورد في صفوف برشلونة، معارًا من نادي مانشستر يونايتد لمدة موسم.

ويحق لبرشلونة لشراء راشفورد مقابل 26 مليون إسترليني لصالح نادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

راشفورد ينضم لقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

ثنائية ماركوس راشفورد في شباك نيوكاسل يونايتد، جعلته يتساوى وينضم لقائمة من 9 لاعبين تتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعة.

