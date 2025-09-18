المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
راشفورد: أريد قضاء أكبر عدد ممكن من المواسم في برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:25 م 19/09/2025
راشفورد

راشفورد

أكد ماركوس راشفورد لاعب نادي برشلونة، أنه يرغب في البقاء بالنادي الكتالوني أكبر عدد ممكن من المواسم.

راشفورد قاد برشلونة إلى الفوز أمام نويكاسل بهدفين مقابل هدف، بالأمس الخميس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل راشفورد، هدفا برشلنة ليقص شريط أهدافه مع النادي الكتالوني هذا الموسم.

وعندما سُئل عن عدد المواسم التي يريد أن يقضيها في برشلونة، أجاب راشفورد: "بقدر الإمكان. سنرى".

أسعى لمساعدة فريقي بأي طريقة

وأضاف في تصريحات صحفية: "يتعين علي أن أركز على محاولة القيام بعملي ومحاولة مساعدة الفريق بأي طريقة أستطيعها."

ويلعب راشفورد في صفوف برشلونة، معارًا من نادي مانشستر يونايتد لمدة موسم.

ويحق لبرشلونة لشراء راشفورد مقابل 26 مليون إسترليني لصالح نادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

راشفورد ينضم لقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

ثنائية ماركوس راشفورد في شباك نيوكاسل يونايتد، جعلته يتساوى وينضم لقائمة من 9 لاعبين تتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعة.

تساوى مع مبابي و7 أخرين.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية راشفورد

 

برشلونة مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا نيوكاسل راشفورد

التعليقات

