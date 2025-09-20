المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

سيميوني: شعرت بخيبة أمل بعد مواجهة ليفربول.. وعلينا التعامل مع المباريات بشكل أفضل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:00 م 20/09/2025
سيميوني

دييجو سيميوني

أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه شعر بخيبة أمل بعد الخسارة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع المباريات بشكل أفضل.

وكان أتلتيكو مدريد تعرض للهزيمة أمام ليفربول بنتيجة (3-2) في الوقت القاتل بعد عودة الفريق من الهزيمة بنتيجة (2-0).

تصريحات سيميوني

وقال سيميوني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "3 انتصارات في آخر 12 مباراة؟ علينا أن نتعامل مع بداية المباريات بشكل أفضل وخاصةً خارج أرضنا، وأن نكون أكثر حسمًا، أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بأن كرة القدم تعتمد على الكفاءة، وعندما تكون فعالًا تكون لديك فرصة أكبر للفوز".

وأضاف: "الضغوط؟ أحب ما أفعله، أنا شغوف مثل جميع المدربين، لولا ذلك لما كنا حيث نحن الآن، مع مرور السنين تزداد المسؤولية نعم لا تنقص، إنه أمر طبيعي يتعلق الأمر بإعادة ابتكار الذات وإيجاد طرق مختلفة للحفاظ على الذات والأهم من ذلك الاستمتاع بالنتائج، كل هذا جميل جدًا، ولكن في النهاية الفوز هو الهدف".

وتابع: "بعد مباراة ليفربول شعرنا بخيبة أمل من الجهد الذي بذلناه ولم نتمكن من الفوز بأي شيء، لكننا كنا نعلم أنه بعد تلك الدقائق العشرين الأولى نافسنا كما ينبغي في دوري أبطال أوروبا وفي أي مكان آخر بروح تنافسية عالية".

وأتم سيميوني تصريحاته: "مررنا بفترات لعب مختلفة في بداية موسم الدوري، كنا قادرين على تسجيل الأهداف في كل مرة، في كثير من الأحيان كنا نسجل ثم يتعادلون أو يفوزون، نحن بحاجة إلى تحسين دفاعنا ولا شك لدي في ذلك، بتحسين ذلك سيواصل الفريق نموه".

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
ليفربول دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد الليجا دييجو سيميوني

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

