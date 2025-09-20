أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه شعر بخيبة أمل بعد الخسارة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع المباريات بشكل أفضل.

وكان أتلتيكو مدريد تعرض للهزيمة أمام ليفربول بنتيجة (3-2) في الوقت القاتل بعد عودة الفريق من الهزيمة بنتيجة (2-0).

تصريحات سيميوني

وقال سيميوني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني: "3 انتصارات في آخر 12 مباراة؟ علينا أن نتعامل مع بداية المباريات بشكل أفضل وخاصةً خارج أرضنا، وأن نكون أكثر حسمًا، أنا أؤمن إيمانًا راسخًا بأن كرة القدم تعتمد على الكفاءة، وعندما تكون فعالًا تكون لديك فرصة أكبر للفوز".

وأضاف: "الضغوط؟ أحب ما أفعله، أنا شغوف مثل جميع المدربين، لولا ذلك لما كنا حيث نحن الآن، مع مرور السنين تزداد المسؤولية نعم لا تنقص، إنه أمر طبيعي يتعلق الأمر بإعادة ابتكار الذات وإيجاد طرق مختلفة للحفاظ على الذات والأهم من ذلك الاستمتاع بالنتائج، كل هذا جميل جدًا، ولكن في النهاية الفوز هو الهدف".

وتابع: "بعد مباراة ليفربول شعرنا بخيبة أمل من الجهد الذي بذلناه ولم نتمكن من الفوز بأي شيء، لكننا كنا نعلم أنه بعد تلك الدقائق العشرين الأولى نافسنا كما ينبغي في دوري أبطال أوروبا وفي أي مكان آخر بروح تنافسية عالية".

وأتم سيميوني تصريحاته: "مررنا بفترات لعب مختلفة في بداية موسم الدوري، كنا قادرين على تسجيل الأهداف في كل مرة، في كثير من الأحيان كنا نسجل ثم يتعادلون أو يفوزون، نحن بحاجة إلى تحسين دفاعنا ولا شك لدي في ذلك، بتحسين ذلك سيواصل الفريق نموه".