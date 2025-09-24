المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تشيلسي.. كيف يستفيد ليفربول من بند "الغياب الطويل"؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:53 م 24/09/2025
احتفال كييزا لاعب ليفربول أمام بورنموث

ليفربول على أعتاب الاستفادة من استثناء اليويفا الجديد

يواجه ليفربول أزمة محتملة بعد إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني في مباراة كأس كاراباو أمام ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز (2-1).

وخرج اللاعب على محفة في الشوط الثاني وسط مخاوف من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

القاعدة الأوروبية الجديدة

بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن استبعاد أي لاعب لمدة لا تقل عن 60 يومًا بداعي "إصابة طويلة الأمد أو مرض"، يتيح للنادي استبداله في قائمة دوري أبطال أوروبا.

هذه القاعدة تم اعتمادها قبل انطلاق موسم 2025/2026، بهدف تجنب تقليص قوائم الفرق بشكل غير عادل، وحماية اللاعبين المتاحين من ضغوط المباريات.

ويسمح بتفعيلها حتى الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالبطولة.

الصحافة الإنجليزية تصب غضبها على إيكيتيكي

هل يكون كييزا البديل؟

في حال تأكد غياب ليوني، قد يمنح ليفربول الفرصة لإضافة اسم النجم الإيطالي فيديريكو كييزا إلى قائمته الأوروبية، بعدما غاب عن قائمة الـ22 لاعبًا في دوري الأبطال.

ورغم استبعاده من التشكيلة الأساسية محليًا، يبقى كييزا متفائلًا بقدرته على دخول حسابات المدرب أرن سلوت.

سوابق أوروبية

ولن يكون ليفربول أول من يستفيد من القاعدة، إذ سبق أن قام تشيلسي باستدعاء الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي بدلًا من داريو إيسوجو، الذي أصيب في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا ويغيب لمدة 12 أسبوعًا.

متى قد يظهر كييزا؟

إذا تم قيد كييزا مكان ليوني، فقد تكون أولى فرصه للظهور بقميص ليفربول في دوري الأبطال يوم 30 سبتمبر، حين يلتقي الريدز مع جالاتا سراي في إسطنبول.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

ليفربول تشيلسي دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيديريكو كييزا جيوفاني ليوني أرن سلوت فاكوندو بونانوتي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

