بعد تشيلسي.. كيف يستفيد ليفربول من بند "الغياب الطويل"؟

يواجه ليفربول أزمة محتملة بعد إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني في مباراة كأس كاراباو أمام ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز (2-1).

وخرج اللاعب على محفة في الشوط الثاني وسط مخاوف من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

القاعدة الأوروبية الجديدة

بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن استبعاد أي لاعب لمدة لا تقل عن 60 يومًا بداعي "إصابة طويلة الأمد أو مرض"، يتيح للنادي استبداله في قائمة دوري أبطال أوروبا.

هذه القاعدة تم اعتمادها قبل انطلاق موسم 2025/2026، بهدف تجنب تقليص قوائم الفرق بشكل غير عادل، وحماية اللاعبين المتاحين من ضغوط المباريات.

ويسمح بتفعيلها حتى الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالبطولة.

هل يكون كييزا البديل؟

في حال تأكد غياب ليوني، قد يمنح ليفربول الفرصة لإضافة اسم النجم الإيطالي فيديريكو كييزا إلى قائمته الأوروبية، بعدما غاب عن قائمة الـ22 لاعبًا في دوري الأبطال.

ورغم استبعاده من التشكيلة الأساسية محليًا، يبقى كييزا متفائلًا بقدرته على دخول حسابات المدرب أرن سلوت.

سوابق أوروبية

ولن يكون ليفربول أول من يستفيد من القاعدة، إذ سبق أن قام تشيلسي باستدعاء الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي بدلًا من داريو إيسوجو، الذي أصيب في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا ويغيب لمدة 12 أسبوعًا.

متى قد يظهر كييزا؟

إذا تم قيد كييزا مكان ليوني، فقد تكون أولى فرصه للظهور بقميص ليفربول في دوري الأبطال يوم 30 سبتمبر، حين يلتقي الريدز مع جالاتا سراي في إسطنبول.

