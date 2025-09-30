أعلن نادي ليفربول بصورة رسمية ضم لاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا إلى قائمة الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وجاء استدعاء صاحب الـ27 عامًا في القائمة الأوروبية ليكون على حساب زميله الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض ليوني لهذه الإصابة في لقاء ساوثامبتون يوم الثلاثاء الماضي في إطار منافسات كأس كاراباو، ليعلن الهولندي آرني سلوت غيابه لمدة عام كامل.

وشارك الدولي الإيطالي مع ليفربول في خمس مباريات بكافة المسابقات المحلية، ونجح في تسجيل هدف في شباك بورنموث بالجولة الأولى، كما صنع هدفين في بطولة كأس كاراباو.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد فريق جالاتا سراي التركي في إطار الجولة الثانية.

وكان فريق ليفربول افتتح مشواره الأوروبي بالفوز على أتلتكيو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد".