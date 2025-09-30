المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. ليفربول يعلن ضم كييزا في قائمة دوري أبطال أوروبا

محمد همام

كتب - محمد همام

05:46 م 26/09/2025
كييزا

كييزا لاعب فريق ليفربول

أعلن نادي ليفربول بصورة رسمية ضم لاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا إلى قائمة الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وجاء استدعاء صاحب الـ27 عامًا في القائمة الأوروبية ليكون على حساب زميله الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض ليوني لهذه الإصابة في لقاء ساوثامبتون يوم الثلاثاء الماضي في إطار منافسات كأس كاراباو، ليعلن الهولندي آرني سلوت غيابه لمدة عام كامل.

وشارك الدولي الإيطالي مع ليفربول في خمس مباريات بكافة المسابقات المحلية، ونجح في تسجيل هدف في شباك بورنموث بالجولة الأولى، كما صنع هدفين في بطولة كأس كاراباو.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد فريق جالاتا سراي التركي في إطار الجولة الثانية.

وكان فريق ليفربول افتتح مشواره الأوروبي بالفوز على أتلتكيو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد".

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا كييزا ليوني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

