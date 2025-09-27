مارسيليا ضد أياكس.. قمة أوروبية تحت حراسة أمنية مشددة

تترقب مدينة مارسيليا مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا بين أولمبيك مارسيليا وأياكس أمستردام، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء في التاسعة مساءً، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تصنيف أمني من الدرجة الخامسة



أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارًا بمنع تنقل جماهير أياكس الهولندية إلى ملعب المباراة، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر الشغب.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، من المتوقع تصنيف المباراة ضمن المستوى الخامس - الأعلى في مقياس اليقظة الأمنية - من قبل القسم الوطني الفرنسي لمكافحة الشغب.

هذا التصنيف، الذي يعادل ذلك الممنوح لمباراة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان (التي فاز بها مارسيليا 1-0)، يعكس "مخاطر جدية لاضطرابات النظام العام"، مما يستدعي تدابير أمنية استثنائية.

ومن المقرر تأكيد هذا التصنيف رسميًا يوم الإثنين خلال اجتماعات التنسيق الأمني.

مارسيليا يواصل تألقه في الدوري الفرنسي

ويدخل مارسيليا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير 2-1 على ستراسبورج في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، حيث قلب تأخره إلى انتصار رفع رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا الترتيب مؤقتًا بفارق النقاط عن موناكو وباريس سان جيرمان وليون.

