المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مارسيليا ضد أياكس.. قمة أوروبية تحت حراسة أمنية مشددة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:47 م 27/09/2025
جماهير مارسيليا

مارسيليا يستعد لمواجهة أياكس

تترقب مدينة مارسيليا مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا بين أولمبيك مارسيليا وأياكس أمستردام، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء في التاسعة مساءً، وسط إجراءات أمنية مشددة.

تصنيف أمني من الدرجة الخامسة

أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارًا بمنع تنقل جماهير أياكس الهولندية إلى ملعب المباراة، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر الشغب.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، من المتوقع تصنيف المباراة ضمن المستوى الخامس - الأعلى في مقياس اليقظة الأمنية - من قبل القسم الوطني الفرنسي لمكافحة الشغب.

هذا التصنيف، الذي يعادل ذلك الممنوح لمباراة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان (التي فاز بها مارسيليا 1-0)، يعكس "مخاطر جدية لاضطرابات النظام العام"، مما يستدعي تدابير أمنية استثنائية.

ومن المقرر تأكيد هذا التصنيف رسميًا يوم الإثنين خلال اجتماعات التنسيق الأمني.

مارسيليا يواصل تألقه في الدوري الفرنسي

ويدخل مارسيليا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير 2-1 على ستراسبورج في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، حيث قلب تأخره إلى انتصار رفع رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا الترتيب مؤقتًا بفارق النقاط عن موناكو وباريس سان جيرمان وليون.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

مباراة مارسيليا القادمة
دوري أبطال أوروبا أولمبيك مارسيليا أياكس أمستردام الدوري الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

56

عرضية أرضية لصالح كريستال بالاس لكن دفاع ليفربول تصدى للكرة ثم خطأ على كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
ريال مدريد

ريال مدريد

53

ريال مدريد يتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما في شوط أول مثير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg