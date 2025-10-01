كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تفاصيل إصابة الثنائي فيتينيا وخفيتشا كفارتسخيليا ثنائي الفريق، قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على برشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الثنائي فيتينا وخفيشا كفاراتسخيليا للإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام أوكسير، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

تصريحات لويس إنريكي

وقال لويس إنريكي في تصريحات عقب المباراة: "إصابة فيتينيا وكفارتسخيليا؟ لا أستطيع قول أي شيء، هذا ليس أمرًا إيجابيًا، لكن علينا انتظار ما سيقوله الطاقم الطبي غدًا أو بعد غد لمعرفة نوع الإصابات التي يعاني منها كليهما".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته: "لقد استبدلت فيتينيا لأنه كان يعاني من بعض المشاكل الجسدية ولم نكن نريد المخاطرة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يعاني من العديد من الإصابات، مثل عثمان ديمبيلي وديزيري دوي وجواو نيفيز وماركينيوس وفابيان رويز.