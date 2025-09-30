أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق المسافرة إلى كازاخستان لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره كايرات ألماتي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2-1) في الجولة الأولى من المسابقة الأوروبية.

غياب ميليتاو

شهدت قائمة ريال مدريد غياب إيدير ميليتاو مدافع الفريق، بعد إصابته في مباراة أتلتيكو مدريد.

كما يغيب كلاً من أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ترينت ألكسندر أرنولد، عن قائمة النادي الملكي بسبب الإصابات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وخافي نافارو.

المدافعون: ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، ديان هويسين، وديفيد خيمينيز.

لاعبي الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، وداني سيبايوس.

المهاجمون: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، وفرانكو ماستانتونو.