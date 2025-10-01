المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقف مصابي باريس سان جيرمان من موقعة برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:31 م 28/09/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

يعاني فريق باريس سان جيرمان من عدة إصابات بين صفوفه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة مساء الأربعاء المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير، إلا أن بطل أوروبا باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بقلق بسبب الإصابات التي ضربت الفريق عقب الفوز على أوكسير بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت مساء السبت ضمن الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة Le Parisien الفرنسية، هناك حالة من التفاؤل داخل النادي الباريسي بشأن جاهزية البرتغالي فيتينيا، بعدما خرج من مباراة أوكسير كإجراء احترازي، ومن المرجح أن يكون ضمن قائمة الفريق لموقعة برشلونة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن فرص مشاركة الثنائي روبن نيفيز وفابيان رويز في اللقاء تبدو كبيرة، بعد تعافيهما من الإصابة، ما يعزز خيارات المدرب لويس إنريكي في وسط الملعب.

في المقابل، قد يكون الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من أبرز الغائبين عن اللقاء، بسبب الإصابة التي لا يزال يعاني منها، ما يمثل ضربة هجومية محتملة للفريق.

وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي قد أبدى قلقه في تصريحات سابقة من تعدد الإصابات في الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على جاهزية اللاعبين واستقرار التشكيل الأساسي.

يُذكر أن باريس سان جيرمان استهل مشواره في دوري الأبطال بفوز عريض على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 4-0 على ملعب "حديقة الأمراء"، بينما تغلب برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

