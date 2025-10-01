المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صافرة إنجليزية.. يويفا يعلن حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:14 ص 29/09/2025
مايكل أوليفر

مايكل أوليفر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

عيّن "يويفا" الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، لإدارة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الإنجليزي كلاً من: ستيوارت بيرت وجيمس مينوارينج، وأندرو مادلي كحكم رابع.

ويتواجد الأسترالي جاريد جيليت كحكم لتقنية الفيديو في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ويعاونه الألماني باستيان دانكيرت.

جدير بالذكر أن برشلونة بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل (2-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، كما افتتح باريس سان جيرمان مشواره في المسابقة الأوروبية بالفوز على أتالانتا (4-0).

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مايكل أوليفر

