باريس سان جيرمان يأمل في لحاق فيتينيا بمباراة برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:57 م 29/09/2025
فيتينيا

فيتينيا

يأمل نادي باريس سان جيرمان في أن يتمكن لاعبه فيتينيا من اللحاق بالمباراة المرتقبة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف باريس، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وخرج فيتينيا مصابا من المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على أوكسير 2-0 في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، ولم يتم تحديد طبيعة إصابته أو مدة غيابه حتى الآن.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بوجود تفاؤل بشأن جاهزية فيتينيا لمواجهة برشلونة.

لكن على جانب آخر، هناك المزيد من القلق حول حالة خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي أصيب أيضا في مباراة أوكسير، ويبدو أكثر عرضة للغياب عن قمة دوري أبطال أوروبا ضد البارسا.

وتجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان يفتقد أيضا عثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، وجواو نيفيز، وفابيان رويز، وماركينيوس بسبب إصابات مختلفة.

مباراة برشلونة القادمة
