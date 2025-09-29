كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن قائمة الفريق المغادرة إلى تركيا لمواجهة جالاتا سراي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب رامس بارك.

وغادرت بعثة ليفربول إلى إسطنبول اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة جالاتا سراي بطل الدوري التركي على ملعبه، إذ يسعى "الريدز" لتحقيق الفوز الثاني له في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي

شهدت قائمة نادي ليفربول لمواجهة جالاتا سراي، غياب فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى خيارات كتيبة آرني سلوت قبل أيام بدلًا من جيوفاني ليوني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي، على النحو التالي:

أليسون بيكر، جو جوميز، واتارو إندو، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ألكسندر إسحاق، أليكسيس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، كورتيس جونز، كودي جاكبو، هوجو إكيتيكي، جيورجي مامارداشفيلي، أندرو روبرتسون، فريدي وودمان، جيريمي فريمبونج، راين غرافينبيرخ، تراي نجوموها.