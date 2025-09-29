المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جالاتا سراي ضد ليفربول.. أول اختبار تركي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:40 م 29/09/2025
صلاح

محمد صلاح بقميص ليفربول

يواجه اللاعب المصري محمد صلاح أول خصم تركي في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، مساء غدٍ الثلاثاء، عندما يحل نادي ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في إطار دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقام مباراة جالاتا سراي وليفربول على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

جالاتا سراي ضد ليفربول

يبحث جالاتا سراي عن تصحيح أوضاعه في منافسات دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر بنتيجة ثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام آينتراخت فرانكفورت (5-1).

من جانبه، يأمل ليفربول في العودة إلى الانتصارات أمام جالاتا سراي، إذ خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي (2-1) أمام كريستال بالاس، علمًا بأنه افتتح منافسات دوري أبطال أوروبا بفوز درامي على أتلتيكو مدريد في الثواني الأخيرة، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

أول اختبار تركي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

لم يسبق لصلاح أن واجه فريقًا تركيًا في أي مباراة رسمية، سواءً مع بازل أو تشيلسي أو فيورنتينا أو روما أو ليفربول.

وتعيد مواجهة جالاتا سراي الذاكرة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا 2014، عندما واجه الفريق التركي، تشيلسي، بعد أسابيع من انضمام محمد صلاح إلى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن اللاعب المصري لم يتمكن من المشاركة بسبب لوائح يويفا.

وكان صلاح شارك في نسخة 2014 رفقة بازل، ما منعه من الظهور مع تشيلسي فيما تبقى من مباريات في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

