ماريسكا: أتمنى أن تهتف جماهير تشيلسي باسمي مثل مورينيو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:30 م 29/09/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا - مدرب تشيلسي

يتمنى المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن تهتف الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج باسمه مثلما حدث مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد النادي اللندني في ولايتين سابقتين.

ويظهر مورينيو في ملعب ستامفورد بريدج، مساء غدٍ الثلاثاء، عندما يحل رفقة بنفيكا ضيفًا على تشيلسي في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماريسكا يتحدث عن مورينيو قبل لقاء تشيلسي وبنفيكا

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء تشيلسي وبنفيكا، تلقى ماريسكا أسئلة عدة بشأن شعبية مورينيو في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ماريسكا ردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن هتافات المشجعين في ستامفورد بريدج باسم مورينيو: "علينا أن نواصل الفوز بالألقاب من أجل أن يهتفوا باسمي.. أتذكر عندما كان المشجعون يهتفون (استعدنا تشيلسي) في الموسم الماضي، أريد أن يحدث ذلك مجددًا فهذا يعني أننا كنادٍ حققنا إنجازات مهمة".

وأضاف: "سأكون سعيدًا إذا هتفوا باسمي، أتمنى ذلك.. ولكن إذا واصلوا الغناء بـ(استعدنا تشيلسي) فسأكون سعيدًا أيضًا، هذا هو الأهم".

يشار إلى أن بنفيكا خسر مباراته الأولى في الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (3-2) أمام كاراباج الأذربيجاني، ما دفع إلى إقالة برونو لاج من منصبه، مع تعيين مورينيو بدلًا منه.

مباراة تشيلسي القادمة
دوري أبطال أوروبا تشيلسي بنفيكا جوزيه مورينيو

