تحدث هانز فليك، مدرب برشلونة، عن عدة أمور قبل مواجهة فريقه مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من بينها ترشيح البارسا للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا أن نلعب بروح الفريق، لن يكون الأمر سهلا لأننا سنواجه فريقا يقاتل على الكرة، ولكن علينا أن نلعب بأعلى مستوى، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، وهذا ما أتوقعه من لاعبي فريقي".

وأضاف: "نحن برشلونة، ودائما ما نكون من بين المرشحين للفوز، لكن الطريق طويل جدا وعلينا العمل بجد، لا أن ننظر إلى الماضي، كل شيء تغير".

وعن المداورة بين المدافعين قال: "لكل فريق مهاراته، وعلينا استغلال الفرص المتاحة لنا مع اللاعبين المتاحين، ليس الأمر أنني لم أجد لاعبي قلب الدفاع الأساسيين أو ما شابه".

وأوضح: "لدينا ثقة كبيرة وجودة عالية، ويمكنك رؤية الإصابات التي يعاني منها كلا الفريقين، وعلينا التعامل مع الأمر، لقد فقدنا لاعبين في خط الوسط، لكن الأمر لا يتعلق بنقص في التشكيلة الأساسية، بل بكيفية مواجهة الخصم".

وعن الإشادة بلاعبه لامين يامال قال: "بالنسبة لي، ليس من الجيد أن نُشيد بلاعبٍ ما بهذا القدر، نحن نركز على العمل، فهو موهوب، ويمكنه الوصول إلى مستويات عالية، لكن عليه أن يعمل".

وأردف: "الأمر لا يقتصر على مدى براعتك في التعامل مع الكرة، بل يجب أيضا أن تعمل دفاعيا".

وعن المداورة بين المدافعين قال: "لم أقرر بعد بشأن ثنائي الدفاع، ما حدث في الماضي لم يعد مفيدا، والآن الأمر مختلف، بالنسبة لي، الوضع مختلف، ولدي ثقة كبيرة في جميع لاعبي فريقي".

وأتم: "أعتقد أن جميع المراكز ستكون مهمة، ويجب أن نفوز في المواجهات الثنائية في جميع أنحاء الملعب، أنا سعيد جدا بمشاهدة مباراة الغد، وأعتقد أننا قادرون دائما على التحسن، ولهذا يُمثل باريس سان جيرمان اختبارا رائعا".