المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مع ليفربول.. كريم أحمد يقتحم قائمة الهدافين المصريين في دوري أبطال أوروبا للشباب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:26 م 30/09/2025
كريم أحمد

كريم أحمد بقميص ليفربول

انضم اللاعب كريم أحمد إلى قائمة الهدافين المصريين في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما سجل، اليوم الثلاثاء، هدفًا بقميص ليفربول في مرمى جالاتا سراي.

ونجح ليفربول في الفوز (2-0) على جالاتا سراي ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب.

هدف كريم أحمد مع ليفربول

وتمكن كريم أحمد من تسجيل هدف ليفربول الافتتاحي في جالاتا سراي عند حدود الدقيقة الثانية.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا للشباب شهدت كذلك مشاركة المصري الآخر في ليفربول، ألفين أيمن.

الهدافون المصريون في دوري أبطال أوروبا للشباب

أصبح كريم أحمد ثالث لاعب مصري يسجل في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفيما يلي الثلاثي المصري الذي سجل في دوري أبطال أوروبا للشباب عبر تاريخ المسابقة التي تأسست في 2013..

- بلال مظهر مع باناثينايكوس: 9 أهداف في 4 مباريات

- عمر ياسين مع باريس سان جيرمان: هدف وحيد في 7 مباريات

- كريم أحمد مع ليفربول: هدف وحيد في 4 مباريات

وكان بلال مظهر حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب في 2023 مع باناثينايكوس اليوناني.

وسجل عمر ياسين هدفه الوحيد مع باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019، علمًا بأنه الشقيق الأصغر لعبد الله ياسين الذي لعب كذلك بين صفوف الفريق الفرنسي في وقت سابق.

جدير بالذكر أن عبد الله ياسين سبق له أيضًا أن أحرز عددًا من الأهداف في المسابقات القارية التي سبقت دوري أبطال أوروبا للشباب بشكلها الحالي، أبرزها هدفه في مرمى يوفنتوس في ديسمبر 2012.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول كريم أحمد دوري أبطال أوروبا للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg