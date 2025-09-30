انضم اللاعب كريم أحمد إلى قائمة الهدافين المصريين في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما سجل، اليوم الثلاثاء، هدفًا بقميص ليفربول في مرمى جالاتا سراي.

ونجح ليفربول في الفوز (2-0) على جالاتا سراي ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب.

هدف كريم أحمد مع ليفربول

وتمكن كريم أحمد من تسجيل هدف ليفربول الافتتاحي في جالاتا سراي عند حدود الدقيقة الثانية.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا للشباب شهدت كذلك مشاركة المصري الآخر في ليفربول، ألفين أيمن.

الهدافون المصريون في دوري أبطال أوروبا للشباب

أصبح كريم أحمد ثالث لاعب مصري يسجل في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفيما يلي الثلاثي المصري الذي سجل في دوري أبطال أوروبا للشباب عبر تاريخ المسابقة التي تأسست في 2013..

- بلال مظهر مع باناثينايكوس: 9 أهداف في 4 مباريات

- عمر ياسين مع باريس سان جيرمان: هدف وحيد في 7 مباريات

- كريم أحمد مع ليفربول: هدف وحيد في 4 مباريات

وكان بلال مظهر حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب في 2023 مع باناثينايكوس اليوناني.

وسجل عمر ياسين هدفه الوحيد مع باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019، علمًا بأنه الشقيق الأصغر لعبد الله ياسين الذي لعب كذلك بين صفوف الفريق الفرنسي في وقت سابق.

جدير بالذكر أن عبد الله ياسين سبق له أيضًا أن أحرز عددًا من الأهداف في المسابقات القارية التي سبقت دوري أبطال أوروبا للشباب بشكلها الحالي، أبرزها هدفه في مرمى يوفنتوس في ديسمبر 2012.