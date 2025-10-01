يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل (2-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

كما افتتح باريس سان جيرمان مشواره في المسابقة الأوروبية بالفوز على أتالانتا (4-0).

حقائق قبل مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

- يتفوق برشلونة في 15 مواجهة سابقة في مسابقات الاتحاد الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادلات وخمس خسائر، ومع ذلك فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في آخر رحلتين له في دوري أبطال أوروبا أمام البارسا (دور الـ 16 موسم 2020/21 وربع نهائي موسم 2023/24).

- لم يُهزم الفريق الكتالوني في آخر ثماني مباريات له في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، محققًا سبعة انتصارات وتعادل واحد.

- سجل برشلونة ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر سبع مباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا، بينما كان هناك 75 هدفًا في آخر 17 مباراة له على أرضه في هذه المسابقة (بمعدل 4.41 هدفًا لكل مباراة).

- فاز باريس في 11 من آخر 13 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (خسر 2).

- سجل باريس سان جيرمان أربعة أهداف في كل من آخر ثلاث مباريات له في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

- لعب باريس 100 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ آخر تعادل له 0-0، جاء ذلك في مواجهة ريال مدريد في دور المجموعات لموسم 2015/2016.