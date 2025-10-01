المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تفوق كتالوني وسلسلة 100 مباراة.. حقائق قبل مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:37 م 30/09/2025
برشلونة وباريس

برشلونة وباريس سان جيرمان

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وبدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل (2-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

كما افتتح باريس سان جيرمان مشواره في المسابقة الأوروبية بالفوز على أتالانتا (4-0).

حقائق قبل مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

- يتفوق برشلونة في 15 مواجهة سابقة في مسابقات الاتحاد الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادلات وخمس خسائر، ومع ذلك فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في آخر رحلتين له في دوري أبطال أوروبا أمام البارسا (دور الـ 16 موسم 2020/21 وربع نهائي موسم 2023/24).

- لم يُهزم الفريق الكتالوني في آخر ثماني مباريات له في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، محققًا سبعة انتصارات وتعادل واحد.

- سجل برشلونة ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر سبع مباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا، بينما كان هناك 75 هدفًا في آخر 17 مباراة له على أرضه في هذه المسابقة (بمعدل 4.41 هدفًا لكل مباراة).

- فاز باريس في 11 من آخر 13 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (خسر 2).

- سجل باريس سان جيرمان أربعة أهداف في كل من آخر ثلاث مباريات له في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

- لعب باريس 100 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ آخر تعادل له 0-0، جاء ذلك في مواجهة ريال مدريد في دور المجموعات لموسم 2015/2016.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

2

بدلاء ريال مدريد: أندري لونين، وخافي نافارو، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، إندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، ألفارو كاريراس، براهيم دياز، ديفيد خيمينيز.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg