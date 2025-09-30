واصل الفرنسي كيليان مبابي التقدم في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليتخطى لاعبًا ويتساوى مع آخر.

وقاد مبابي فريقه ريال مدريد إلى اكتساح كايرات الكازاخستاني (5-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مبابي يتقدم..

سجل مبابي هاتريك في شباك الفريق الكازاخستاني في الدقائق 25 و52 و73 على الترتيب.

وبلغ كيليان مبابي هدفه رقم 60 في منافسات دوري أبطال أوروبا مع جميع الأندية التي لعب لها، على النحو الآتي..

- مع باريس سان جيرمان: 42 هدفًا

- مع ريال مدريد: 12 هدفًا

- مع موناكو: 6 أهداف

وتقدم مبابي في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا من المركز التاسع إلى السادس، متخطيًا الألماني توماس مولر والأوكراني أندريه شيفيتشينكو، ومتساويًا مع الهولندي رود فان نيستلروي.

ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي ترتيب الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، باحتساب جميع الأهداف المسجلة في المسابقة سواءً في الأدوار التمهيدية أو المجموعات أو الإقصائية..

1) البرتغالي كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) الإسباني راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) الفرنسي كيليان مبابي: 60 هدفًا

6) الهولندي رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

8) الأوكراني أندريه شيفيتشينكو: 59 هدفًا

9) الألماني توماس مولر: 57 هدفًا

10) المصري محمد صلاح: 52 هدفًا