المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاتي في المقدمة.. تشكيل موناكو أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:24 م 01/10/2025
فاتي

أنسو فاتي

كشف الجهاز الفني لنادي موناكو الفرنسي، بقيادة المدرب النمساوي آدي هوتر، عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني.

ويسعى نادي موناكو لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، بعد أن تعثر في الجولة الأولى ضد كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-1).

تشكيل موناكو أمام مانشستر سيتي

يقود أنسو فاتي لاعب نادي موناكو، هجوم الفريق أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بينهما، إذ ترتكز عليه آمال شعب الأحمر والأبيض.

ويبدأ موناكو مباراته أمام مانشستر سيتي، بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيليب كوهن

خط الدفاع: ثيلوز كيهرر، إريك داير، محمد ساليسو، فانديرسون

خط الوسط: كريبين دياتا، جوردان تيزي، مامادو كوليبالي.

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش، إنسو فاتي، فولارين بالوجون

مباراة موناكو القادمة
دوري أبطال أوروبا موناكو مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
موناكو

موناكو

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3

بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

4

وعلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، يجلس المهاجم البرتغالي جونسالو راموس إلى جانب الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن مع لاعب الوسط الفرنسي زائير إيمري ومواطنه المدافع لوكاس هيرنانديز.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg