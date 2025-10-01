كشف الجهاز الفني لنادي موناكو الفرنسي، بقيادة المدرب النمساوي آدي هوتر، عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني.

ويسعى نادي موناكو لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، بعد أن تعثر في الجولة الأولى ضد كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-1).

تشكيل موناكو أمام مانشستر سيتي

يقود أنسو فاتي لاعب نادي موناكو، هجوم الفريق أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بينهما، إذ ترتكز عليه آمال شعب الأحمر والأبيض.

ويبدأ موناكو مباراته أمام مانشستر سيتي، بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيليب كوهن

خط الدفاع: ثيلوز كيهرر، إريك داير، محمد ساليسو، فانديرسون

خط الوسط: كريبين دياتا، جوردان تيزي، مامادو كوليبالي.

خط الهجوم: ماجنيس أكليوش، إنسو فاتي، فولارين بالوجون