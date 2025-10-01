دفع المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بلاعبه لامين يامال في تشكيل الفريق أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي تقام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب لويس كومبانيس.

لامين يامال يدخل التاريخ

وبدأ لامين يامال المباراة مع برشلونة أساسيًا أمام باريس سان جيرمان، ليسجل اللاعب حضوره رقم 24 في دوري أبطال أوروبا (جميعهم بقميص برشلونة).

وأصبح لامين يامال بظهوره في دوري أبطال أوروبا، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة قبل بلوغ سن الـ19 عامًا، ليتجاوز وان زائي إيمري الذي شارك في 23 مباراة.

ظهر لامين يامال في 23 مباراة بدوري أبطال أوروبا، بخلاف مواجهة باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، بواقع 1682 دقيقة ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وشارك لامين يامال مع برشلونة خلال 4 مباريات في الموسم الجاري بواقع 302 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.