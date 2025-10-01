حقق نادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخه بعدما سجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان.

ويستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وأحرز هدف تقدم برشلونة اللاعب فيران توريس في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل باريس في الدقيقة 38.

وسجّل برشلونة في آخر 45 مباراة خاضها بجميع المسابقات (127 هدفا)، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي

وكان أفضل رقم تسجيل متتالي لبرشلونة حدث في 44 مباراة في عام 1944 (منذ 81 عاما) قبل أن يتم كسره بالتسجيل في 45 مباراة متتالية وذلك وفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

