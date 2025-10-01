المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
التاريخ يتغير بعد 81 عاما.. هانز فليك يقود برشلونة لإنجاز غير مسبوق

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:26 م 01/10/2025
برشلونة

برشلونة

حقق نادي برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخه بعدما سجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان.

ويستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

وأحرز هدف تقدم برشلونة اللاعب فيران توريس في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل باريس في الدقيقة 38.

وسجّل برشلونة في آخر 45 مباراة خاضها بجميع المسابقات (127 هدفا)، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي

وكان أفضل رقم تسجيل متتالي لبرشلونة حدث في 44 مباراة في عام 1944 (منذ 81 عاما) قبل أن يتم كسره بالتسجيل في 45 مباراة متتالية وذلك وفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

