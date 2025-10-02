واصل نادي باريس سان جيرمان تفوقه على برشلونة في السنوات الأخيرة، ليتمكن هذا المساء من الفوز (2-1) في مباراة أقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقدم برشلونة على باريس سان جيرمان، لكن فريق المدرب لويس إنريكي نجح في العودة ثم سجل هدفًا بـ3 نقاط في الدقيقة 90.

وأصبح باريس سان جيرمان يمثل عقدة لبرشلونة، إذ تمكن الفريق الفرنسي من الفوز في آخر 3 مباريات جمعت بينهما على أرض العملاق الكاتالوني، بنتيجة (4-1) في 2021 و(4-1) أيضًا في 2024 ثم (2-1) في 2025.

تشكيل برشلونة وباريس سان جيرمان

- تشكيل برشلونة: فويتشيك تشيزني، جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، فرانكي دي يونج، بيدري، داني أولمو، فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد

- تشكيل باريس سان جيرمان: لوكاس شوفالييه، أشرف حكيمي، إيليا زابارني، ويليان باتشو، نونو مينديز، جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز، برادلي باركولا، سيني مايولو، إبراهيم مباي

تفاصيل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

ظهر لامين يامال بأداء جيد جدًا في الدقائق الأولى ليراوغ أكثر من لاعب في الدقيقة 2 قبل أن يمرر الكرة إلى فيران توريس الذي لم يحسن التصرف فيها، وسط دفاع محكم من باريس سان جيرمان.

وجرب المغربي أشرف حكيمي التصويب من داخل منطقة جزاء برشلونة، لكن كرته اصطدمت بتألق الحارس البولندي تشيزني الذي حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 10.

ومرر يامال كرة بينية رائعة إلى فيران توريس الذي راوغ حارس باريس سان جيرمان ليسدد كرة أبعدها اللاعب الأوكراني زابارني من على خط المرمى في الدقيقة 14.

وتمكن فيران توريس من تسجيل أول أهداف برشلونة في الدقيقة 19 بعد أن تلقى تمريرة من ماركوس راشفورد قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في مرمى الباريسيين.

واستمر ضغط برشلونة، ليسدد أولمو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 مرت بجانب القائم الأيسر لشوفالييه.

وتصدى تشيزني في الدقيقة 31 لتسديدة أشرف حكيمي من ركلة حرة.

ونجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل بالدقيقة 38 عن طريق سيني مايولو الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم وضعها على يسار تشيزني الذي بدا لا حول له ولا قوة.

وكاد باركولا يسجل هدفًا ثانيًا لباريس سان جيرمان في الدقيقة 43، لكن تسديدته الصاروخية مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيزني تألقه أمام هجمات باريس سان جيرمان، هذه المرة تصدى لتسديدة قوية من باركولا عند حدود الدقيقة 53.

وسدد أولمو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64، أبعدها حكيمي من على خط المرمى، لينقذ باريس سان جيرمان.

وتصدى شوفالييه لتسديدة راشفورد في الدقيقة 66، فيما تابعها لامين يامال لكن بعيدًا عن مرمى باريس سان جيرمان.

وهدأت محاولات باريس سان جيرمان وبرشلونة على حد سواء في الدقائق الأخيرة، إذ بدا أن كليهما غير قادر على اجتياز دفاع الآخر أو ربما اقتنعا بأن الحصول على نقطة واحدة سيكون مرضيًا بالنسبة إليهما.

وأراد باريس سان جيرمان خطف الفوز في الدقيقة 83، لكن تسديدة لي كانج إن ارتطمت في القائم الأيمن لبرشلونة.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدف ثمين في الدقيقة 90 عن طريق البديل جونسالو راموس الذي تلقى تمريرة سحرية من المتألق حكيمي، ليخسر برشلونة على أرضه.