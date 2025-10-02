المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انتقد نفسه.. ماذا قال هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي أمام موناكو؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:35 ص 02/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

انتقد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند نفسه بعد تعادل مانشستر سيتي (2-2) مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على موناكو في ملعب لويس الثاني، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي

قدم هالاند ما عليه، ناجحًا في تسجيل ثنائية مانشستر سيتي في شباك موناكو.

وأصبح هالاند في المركز العاشر ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لمنافسات دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل أهدافًا أكثر من عدد مبارياته، بواقع 52 هدفًا في 50 مباراة.

وقال هالاند: "لا أشعر أننا بخير، لم نفز.. لم نلعب بشكل جيد بما يكفي في الشوط الثاني لذا لم نستحق الفوز على موناكو".

وأضاف: "نحتاج إلى طاقة أكبر.. كان علينا أن نضغط عليهم أكثر كما فعلنا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني هم كانوا أفضل منا".

واستفاض اللاعب النرويجي: "ما زلت أعتقد أنني كنت مشاركًا في المباراة من خلال التحركات وخلق المساحات للآخرين، وليس فقط من خلال عدد اللمسات، وأعتقد أنك يمكنك أن تكون مؤثرًا بطرق أخرى كثيرة، هذا هو عملي، وقمت به في الشوط الأول فقط".

قبل أن يختتم: "لم أسجل في الشوط الثاني، لذا لا لم أقم بعملي في الشوط الثاني".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يملك 4 نقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز على نابولي والتعادل مع موناكو.

