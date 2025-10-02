كوفاتش يعترف: دورتموند استفاد من الحظ أمام بلباو

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، أن القليل من الحظ حالف فريقه في الفوز 4-1 على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بروسيا دورتموند هدفين في الدقائق الاخيرة ليحسم الفريق أول انتصار له في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، ذلك بعد شوط ثان مليء بالتوتر، شهد إلغاء هدف التعادل لأتلتيك بلباو بداعي التسلل.

وقال كوفاتش في تصريحات بعد المباراة: "قمنا تقريبا بكل شيء بطريقة صحيحة حتى تقدمنا بهدفين نظيفين، ثم سجلوا هدفا وجعلوا النتيجة 2-1، وكان الأمر صعبا بعض الشيء علينا لفترة من الوقت".

وأضاف: "فنيا، كنا الأفضل، وحالفنا الحظ قليلا، تحتاج للحظ في دوري أبطال أوروبا أيضا".

وتفادى دورتموند تكرار السيناريو الدرامي الذي حدث في مباراته الافتتاحية ضد يوفنتوس، حيث كان الفريق الألماني متقدما 4-2 حتى الوقت البدل الضائع، عندما سجل الفريق الإيطالي هدفين ليحصدوا نقطة التعادل.

جدول مباريات اليوم