المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كوفاتش يعترف: دورتموند استفاد من الحظ أمام بلباو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:20 م 02/10/2025
كوفاتش

نيكو كوفاتش

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، أن القليل من الحظ حالف فريقه في الفوز 4-1 على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بروسيا دورتموند هدفين في الدقائق الاخيرة ليحسم الفريق أول انتصار له في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، ذلك بعد شوط ثان مليء بالتوتر، شهد إلغاء هدف التعادل لأتلتيك بلباو بداعي التسلل.

وقال كوفاتش في تصريحات بعد المباراة: "قمنا تقريبا بكل شيء بطريقة صحيحة حتى تقدمنا بهدفين نظيفين، ثم سجلوا هدفا وجعلوا النتيجة 2-1، وكان الأمر صعبا بعض الشيء علينا لفترة من الوقت".

وأضاف: "فنيا، كنا الأفضل، وحالفنا الحظ قليلا، تحتاج للحظ في دوري أبطال أوروبا أيضا".

وتفادى دورتموند تكرار السيناريو الدرامي الذي حدث في مباراته الافتتاحية ضد يوفنتوس، حيث كان الفريق الألماني متقدما 4-2 حتى الوقت البدل الضائع، عندما سجل الفريق الإيطالي هدفين ليحصدوا نقطة التعادل.

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند أتلتيك بلباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg