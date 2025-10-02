رغم تعثر مانشستر سيتي أمام موناكو، بالتعادل 2-2 في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، فإن فريق المدرب بيب جوارديولا أظهر عدة ملامح لاستعادة هيبته.

موقع "ذا أثليتيك" نشر تحليلا لعدة جوانب من مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي، الذي استقبل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة على عكس سير اللقاء.

جوارديولا يبدأ رحلة إعادة هيبة مانشستر سيتي

أشار التقرير إلى أن فريق جوارديولا "بدأ يجمع أجزاء الصورة شيئا فشيئا"، لكن هدف التعادل المتأخر أكد أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأداء الكامل المتسيد لـ90 دقيقة كاملة.

الشوط الأول كان من أكثر أشواط سيتي انسيابية بالكرة هذا الموسم، بتداول سريع للتمريرات، وتغيير مستمر لزوايا الهجوم، وضغط متواصل في الثلث الأخير. فيل فودين كان مراوغا بشكل أربك موناكو، لدرجة أن ربع ساعة بعد الهدف الثاني جعلتهم عاجزين عن إيقافه وهو يستلم الكرة ويدور بها أمام منطقة جزائهم.

بينما سجل إيرلينج هالاند هدفين من 7 لمسات فقط في الشوط الأول، وأرعب حركة المدافعين الثلاثة لموناكو، واستغل فودين المساحات خلفهم بأفضل شكل.

جوارديولا صرح قبل المباراة أن عودة ريان آيت نوري وعبد القادر خوسانوف وريان شرقي وعمر مرموش بعد التوقف الدولي ستمنح الفريق العمق المطلوب للمنافسة كل 3 أيام.

كما أضاف المدرب الإسباني قبل مواجهة موناكو: "ربما أتراجع عن كلماتي لاحقا، لكنني أحب الكثير مما أراه"، وبعد المباراة أكد: "اليوم كنا قريبين جدا، لعبنا بشكل جيد للغاية، باستثناء بعض لحظات التحولات، ما افتقدناه قليلا هو الفوز بالكرات الطويلة خلف خطنا الدفاعي، هذا فقط، الباقي كان جيدا جدا".

ويشير تحليل "ذا أثليتيك" إلى أن الفريق السماوي يملك الجودة لتقديم كرة رائعة، لكن ما زالت هناك أجزاء كثيرة تتحرك بلا ثبات، ما يمنعهم من بلوغ الاستمرارية المطلوبة لصنع أداء كامل من البداية للنهاية.

لكن النظرة الأوسع تقول إن سيتي ما زال ضمن المراكز الثمانية المؤهلة مباشرة لدور الـ16 بعد جولتين.